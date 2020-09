La Lega Serie A ha ufficializzato tutte le date della stagione 2020-21: sei i turni infrasettimanali in programma, di cui il primo il 16 dicembre, mentre saranno tre le soste per la Nazionale. Coppa Italia al via dal 23 settembre, con l'atto conclusivo fissato per il 19 maggio 2021

Il countdown è già iniziato. Manca sempre meno all'inizio del campionato e la Lega Serie A, attraverso un comunicato, ha ufficializzato tutte le date per la stagione 2020-21. Inizio il 19-20 settembre e conclusione il 23 maggio 2021, con in mezzo sei turni infrasettimanali e tre soste per la Nazionale che l'anno prossimo sarà impegnata all'Europeo. Il primo infrasettimanale è in programma per il 16 dicembre, seguito subito dal successivo del 23 dicembre. Poi di nuovo in campo il mercoledì per il giorno dell'Epifania, prima di altri due appuntamenti di Serie A in mezzo alla settimana fissati per inizio febbraio e fine aprile. L'ultimo infrasettimanale si giocherà il 12 maggio 2021, a ridosso della fine del campionato. Queste tutte le date: