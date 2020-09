"Lo scudetto è fantasia" ha dichiarato Gian Piero Gasperini. Certamente l'Atalanta vuole centrare la Champions per il terzo anno consecutivo. È l'obiettivo principale per i bergamaschi che inizieranno la stagione una settimana dopo gli altri - la partita inaugurale contro la Lazio è stata rinviata al 30 settembre -, in casa del Torino. Il debutto in casa arriverà contro il Cagliari, poi il primo big match contro il Napoli.