FIORENTINA

La Fiorentina affronterà il Torino nella prima giornata stagionale per la quarta volta in Serie A (bilancio in perfetta parità): i viola hanno vinto l'unico precedente casalingo della serie (2-0 nell'agosto 1995). La Fiorentina ha vinto 20 delle ultime 30 prime giornate disputate in casa in Serie A, ma ha perso l'ultima (3-4 contro il Napoli nel 2019). Da ricordare come i toscani abbiano vinto solo uno degli ultimi quattro debutti in A (6-1 contro il Chievo nel 2018) e non pareggiano la prima dal 2010