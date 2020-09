Il Portogallo con il dubbio CR7. Dopo aver saltato l'allenamento di giovedì, il fuoriclasse della Juventus ha saltato anche la sessione di questa mattina. Il problema, di lieve entità, è un'infezione al dito del piede destro: una piccola ferita che Ronaldo sta curando con degli antibiotici. Il debutto dei campioni in carica per la nuova Nations League è previsto per sabato sera a Lisbona contro la Croazia, poi martedì si volerà in Svezia: la presenza di Cristiano rimane a rischio. Più tranquillo invece il club bianconero, con il debutto in campionato contro la Sampdoria in programma il 20 settembre.