6/16 Foto Atalanta.it

Le maglie sono prodotte in poliestere, una fibra che si caratterizza per la sua qualità ed elasticità, oltre che per la sua ottima resistenza e comfort. Questo tessuto vanta un’eccellente traspirabilità grazie all’applicazione della finitura DRY MX, che consente di ottenere un tessuto in grado di controllare l’umidità corporea dell’atleta e che permette di mantenere il corpo sempre asciutto e ad una temperatura costante, favorendo così le prestazioni tecniche