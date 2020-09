Doveva essere il suo giorno e così è stato. Josip Ilicic è tornato a Bergamo, a Zingonia . Mancava da quasi due mesi, la sua ultima partita - all'Allianz Stadium contro la Juventus - risale all'11 luglio. Lo sloveno si è dunque ripresentato al centro sportivo con l'intenzione di riprendere gli allenamenti con l'Atalanta. E' arrivato intorno alle 15:30 e ad accoglierlo ha trovato alcuni tifosi, pronti a ricoprirlo d'affetto . E in più tre striscioni affissi all'inferriata del cancello principale che ritraevano la gigantografia di una tipica esultanza di Ilicic. Fra questi anche l'immagine dello sloveno con un pallone in mano: quello di Valencia, quando fu protagonista di una notte da sogno segnando quattro gol nella sfida del 10 marzo in Champions League. Ora la speranza di Gasperini è proprio quella di averlo di nuovo a disposizione per l'inizio della prossima edizione.

Senza fretta

Nessuna data di rientro fissata, quindi. Ilicic è reduce da una grandissima stagione, fatta di 21 gol e 9 assist in 34 partite. Quella con la Juventus, appunto, l'ultima gara giocata. Poi il periodo personale difficile, che gli ha impedito di prendere parte alla volata finale del campionato: "Josip per noi è fondamentale, fino a marzo era devastante in campionato e coppa, era la sua stagione. Per noi è come se mancasse Dybala alla Juve oppure Immobile alla Lazio o Lukaku all'Inter", le parole con cui a fine luglio Gasperini spiegò quanto pesasse l'assenza dello sloveno: "Sarà il nostro primo grande acquisto, si sta facendo di tutto per recuperarlo al più presto. Le notizie sono positive e siamo ottimisti", aveva detto il presidente Percassi dopo il ko in Champions contro il Psg. Ilicic, che sempre all'ingresso di Zingonia ha trovato uno striscione con scritto: "Josip mola mia (non mollare), Bergamo è con te", si prepara a ripartire.