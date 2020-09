Dopo la cessione di Timothy Castagne al Leicester per poco più di 20 milioni di euro, l'Atalanta sembrava aver trovato in Rick Karsdorp l'erede ideale del belga per la fascia destra di centrocampo. E invece la trattativa per il terzino olandese della Roma, ormai in dirittura d'arrivo, rischia clamorosamente di saltare: tutta colpa delle commissioni da riconoscere agli agenti, sulle quali non è stato trovato un accordo. Il club giallorosso rischia dunque di trovarsi nuovamente nella condizione di dover cercare una nuova destinazione per un calciatore che, dopo una stagione in prestito al Feyenoord, non rientra nel progetto tecnico di Fonseca.