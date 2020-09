Genoa, prima maglia svelata per il 127° compleanno

Nell’anniversario della fondazione del club, i rossoblù hanno presentato la maglia disegnata da Kappa che indosseranno per la prossima stagione. I colori sono quelli tradizionali con la variante degli inserti dorati CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Era il 7 settembre 1893 quando fu fondato il Genoa Cricket and Football Club. Una ricorrenza speciale, che i rossoblù hanno deciso di arricchire presentando nel giorno del 127° anniversario la nuova maglia da gioco firmata Kappa per la stagione 2020/21. I colori sociali sono sempre il rosso e il blu come da tradizione, con la variante degli inserti dorati.