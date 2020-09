L’Inter si raduna, seppur senza i nazionali. I nerazzurri si sono ritrovati oggi, lunedì 7 settembre, al centro sportivo di Appiano Gentile. Appuntamento alle 9, per sottoporsi come da protocollo al tampone per il Coronavirus. La squadra di Antonio Conte è l’ultima a cominciare la nuova stagione, perché è stata impegnata in Europa League durante lo scorso mese. Il percorso si è concluso con la sconfitta col Siviglia il 21 agosto: 17 giorni dunque per ricaricarsi in vista dei prossimi impegni. Per Inter e Atalanta, che sono state coinvolte più a lungo nelle competizioni europee, il campionato comincerà dalla seconda giornata, con la prima che sarà recuperata in seguito: l’esordio è in programma il 26 settembre contro la Fiorentina.