Con il mercato ufficialmente iniziato sono tanti i giocatori rientrati alla casa base dopo un prestito: alcuni sono tornati per restare, mentre per altri il rientro sembra solo una formalità prima di un nuovo addio. Qualcuno di loro si rivelerà un jolly del mercato? Dall'elenco sono stati esclusi i giovani e i calciatori con un valore di mercato inferiore al milione di euro (fonte Transfermarkt). Ecco i più famosi squadra per squadra