MIhajlovic: "Invidia e cattiverie su di me"

L'allenatore del Bologna ha parlato delle sue condizioni di salute: "Ho battuto il Covid-19 e ora sto benissimo, sono tornato alle mie abitudini. La gente non perdona la felicità, c'è tanta invidia e cattiveria in giro: forse è più facile essere empatici con chi è in un letto d'ospedale"

Sono stati mesi difficili, quelli per Sinisa Mihajlovic, che dopo la leucemia è risultato positivo al coronavirus. "Tanti parlano delle mie condizioni, ma in pochi le conoscono realmente" ha esordito nell’intervista a La Gazzetta dello Sport. "Ho battuto il Covid-19 – ha proseguito – e sto benissimo. Mi sarei aspettato più conoscenza della materia dai mezzi di comunicazione, che avrebbero dovuto limitare il dilagare di fake news. Non ho dovuto osservare precauzioni diverse da una persona normale, mi sento in piena forma e sono tornato alle mie abitudini: corro 10 chilometri, mi alleno, faccio pesi".