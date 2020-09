Il Genoa batte il Carpi 2-1, tris Samp al Piacenza

Vincono in amichevole le due squadre di Genova. I rossoblù di Maran battono per 2-1 il Carpi con una doppietta di Favilli, mentre la Sampdoria fa tre gol al Piacenza

GENOA-CARPI 2-1

42' Favilli, 62' Favilli rig. (G), 67' Fofana (C)

Primo test per il Genoa di Rolando Maran, che ha battuto per 2-1 il Carpi. L'ex allenatore del Cagliari è partito con un 3-5-2, con Biraschi, Radovanovic e Zapata davanti a Perin e con Ghiglione, Behrami, Schone, Lerager e Ankersen a formare la linea di centrocampo. In avanti Asencio e Favilli, con quest'ultimo grande protagonista con una doppietta. Il primo gol è arrivato alla fine del primo tempo, con il giovane attaccante rossoblù abile a sfruttare un assist di Biraschi. Nel secondo tempo, invece, Favilli trasforma un calcio di rigore per il 2-0. Cinque minuti dopo arriva la rete che riporta in gara il Carpi, con un gran tiro dalla distanza di Fofana. Ma il Genoa riesce a difendere il vantaggio e a portare a casa una vittoria in questa prima amichevole stagionale.