Il Milan batte il Vicenza 5-1, a segno Brahim Diaz

L'ex Real Madrid entra nella ripresa e si presenta con un gol e un assist: è la sua prima rete in maglia rossonera. Doppietta per Castillejo, a segno anche i baby Colombo e Stanga. Per i veneti gol di Guerra

Un Milan sperimentale, ma già convincente nell'amichevole di mercoledì pomeriggio. Contro il Vicenza, neopromossa in Serie B, i rossoneri si impongono per 5-1: partita presto indirizzata nella prima mezz'ora, poi iniziano i cambi e prima gioia anche per l'attesissimo Brahim Diaz, in campo nella ripresa. Pronti via, e la squadra di Pioli è subito letale. Castillejo sfrutta una bella combinazione con Calhanoglu, poi è Colombo, classe 2002 a segnare un gol da attaccante vero: al 23' è già 2-0. E pochi minuti più tardi arriva il tris dello spagnolo, su assist dalla sinistra di Theo Hernandez. La squadra di Di Carlo è troppo timida, meglio nel secondo tempo: deviazione decisiva di Duarte su tiro di Guerra ed è 3-1. I due allenatori cambiano tutto, con Pioli pronto a lanciare i nuovi acquisti Diaz e Roback in rapida sequenza. Il Milan trema sulla traversa di Pontisso. Poi è l'ex Real Madrid a prendersi la copertina: prima cala il poker dopo un triangolo con Paquetà, quindi conquista e batte il corner che il giovane Stanga trasforma nel 5-1 in pieno recupero.