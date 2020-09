La Serie A ricomincerà da dove si era fermata. Cioè dalle 5 sostituzioni, scelta importante considerato il calendario fitto che le squadre dovranno affrontare: "E' arrivata la richiesta della Lega di A di applicarle per la stagione 2020/21. Posso dire oggi che anche nel nostro campionato ci saranno le cinque sostituzioni da subito". Lo ha annunciato il presidente della Figc Gabriele Gravina, in conferenza stampa con il numero uno della Fifa Gianni Infantino, seguita alla visita a Palazzo Chigi dal premier Conte. Il discorso è poi scivolato sul tema tamponi per giocatori e gruppo squadra: "Speriamo di poterci allineare alle regole in vigore nel resto d'Europa per non applicare sistemi troppo invasivi sui nostri atleti, che cominciano a essere preoccupati da questa situazione, visto che tutti questi test non fanno bene. Ne abbiamo parlato lungamente anche con il ministro Speranza. Giovedì è prevista una audizione del ministro Spadafora con il Cts per affrontare anche questo argomento".