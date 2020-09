"Calcio in crisi? La Fifa ha stanziato 1,5 miliardi"



leggi anche

Mamma Zaniolo: "Si opererà a Roma o in Austria"

Poi sul sostegno economico da parte della Fifa alle singole federazioni: "Abbiamo investito un miliardo e mezzo di dollari in 211 paesi", riprende Infantino. "E nel farlo abbiamo dato priorità al calcio di base, a quello femminile e a quello dilettantistico. Se servirà altro, faremo di più". La crisi che sta colpendo i club è dura: "Come Fifa siamo preoccupati", ammette il presidente. "L'impatto economico di tutto questo sarà enorme: oltre 4 miliardi in Europa e dai 6 ai 7 miliardi nel mondo. Anche perché non si sa quando finirà questa situazione. Bisogna riflettere sul futuro. Ma da questa crisi se ne esce tutti insieme: Fifa, club e federazioni". Il pensiero finale è per Nicolò Zaniolo: "Gli mando un abbraccio per il suo infortunio", chiude Infantino. "Tornerà sicuramente più forte di prima. Ma quando accadono questi episodi ci si pone sempre delle domande legate ai format delle competizioni, alla riduzione del numero di partite in generale per consentire maggiori possibilità di recupero".