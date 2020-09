Milan, oggi le visite mediche di Tonali

Per il centrocampista esami medici di rito, poi potrà essere ufficializzato il suo passaggio al Milan. Aveva atteso qualche giorno per le visite perché era stato a contatto con alcuni positivi al Covid-19. Per lui un quinquennale da 2 milioni a stagione più bonus

E' il Tonali Day: il centrocampista classe 2000 è arrivato a Milano, per dare ufficialmente il via alla sua nuova avventura in rossonero. Il giocatore del Brescia potrà finalmente sottoporti alle visite mediche, che precederanno l’annuncio ufficiale del suo trasferimento. Tonali infatti era rimasto in isolamento dopo essere venuto a contatto con alcune persone positive al coronavirus, ma il doppio tampone che ha effettuato ha dato esito negativo. Così ha ricevuto il via libera a spostarsi.