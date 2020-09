Milan, preso Tatarusanu: sarà il vice Donnarumma

Il portiere rumeno ha giocato a Lione nell’ultima stagione e firmerà un contratto triennale. Giovedì sosterrà le visite mediche, poi gli annunci ufficiali. Torna in Italia dopo tre stagioni in Francia: tra il 2014 e il 2017 ha giocato nella Fiorentina

Non si ferma, il mercato in entrata del Milan. Dopo aver di fatto concluso l’operazione Tonali, i rossoneri ne hanno portata a termine un’altra: è stato acquistato infatti Ciprian Tatarusanu, portiere rumeno classe 1986, che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Lione. Prenderà il posto di Begovic come secondo di Gianluigi Donnarumma e firmerà un contratto di tre anni. Il suo arrivo in città è atteso stasera o al massimo giovedì mattina e stesso in giornata sosterrà le visite mediche che precederanno gli annunci ufficiali.