Su Sky le amichevoli di Roma, Napoli e Bologna

Seconda amichevole per la Roma, oggi alle 18 (diretta su Sky Sport Serie A) in campo contro il Frosinone. Su Sky anche il doppio impegno del Napoli contro Pescara e Sporting Lisbona (solo in PPV) e Bologna-Entella

E’ tempo di amichevoli, per testare la preparazione e gli schemi in vista della ripartenza della Serie A. La data dell’inizio del campionato di avvicina, per la Roma, ad esempio l’esordio è proprio tra 10 giorni, nell’anticipo di sabato 19 settembre a Verona. Oggi per i giallorossi di Fonseca secondo test: in campo al Benito Stirpe di Frosinone per giocare contro la squadra di Alessandro Nesta. Diretta dalle ore 18 su Sky Sport Serie A (telecronaca Dario Massara, Angelo Mangiante a bordocampo).

Di nuovo in campo (e su Sky) anche in Napoli che, dopo il triangolare Napoli-Castel di Sangro-L’Aquila e l’amichevole con il Teramo, è pronta alla doppia sfida con il Pescara e lo Sporting Lisbona. Primo appuntamento venerdì 11 settembre al San Paolo contro gli abruzzesi di Sottil: diretta dalle ore 18, telecronaca Daniele Barone, Massimo Ugolini e Francesco Modugno a bordocampo. Domenica 13 ecco la trasferta in Portogallo per l’amichevole contro Sporting Lisbona, live dalle 20.30. Le partite del Napoli saranno entrambe disponibili in Pay per View sul canale Sky Sport 251 (acquistabili con il telecomando di Sky o chiamando l’199.100.200). Sabato 12 settembre spazio a Bologna-Entella: in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A.