Calciomercato, tutte le trattative LIVE

Crotone scatenato

La priorità è il terzino sinistro: piace Barreca, classe 1995 del Monaco, ma anche Gabriel Rojas – in prestito al Penarol dal San Lorenzo. C’è stato un incontro con l’agente dell’argentino per parlarne. Il primo della lista sarebbe Reca, che però l’Atalanta non intende cedere perché lo vede come vice Gosens. In arrivo in Italia l’agente di Nehuen Paz, difensore del Bologna: in agenda un incontro, si prova a chiudere la trattativa per il trasferimento del giocatore nella squadra neopromossa. Arrivato in città Emmanuel Riviere, 30enne attaccante nazionale della Martinica. Sosterrà subito la prima parte di visite mediche. Per lui pronto un contratto biennale. L’anno scorso 13 gol in 31 partite al Cosenza.