Francesca Costa racconta a Centro Suono Sport la reazione di suo figlio dopo il ko al ginocchio in Nations League: "All'inizio aveva pensato di smettere, ora lo rincuora leggere o sentire le storie dei suoi colleghi che hanno avuto lo stesso problema. I medici gli hanno spiegato che ha una muscolatura molto importante". Su data e luogo dell'operazione: "Non si opererà negli States, difficile Villa Stuart. C’è una possibilità di andare in Austria" ZANIOLO E L'INFORTUNIO AL GINOCCHIO: TUTTE LE NEWS

"All'inizio aveva detto 'Ora smetto', l'aveva presa così, gli era venuto un pò di sconforto. Ora lo rincuora leggere o sentire le storie dei suoi colleghi che hanno avuto lo stesso problema". A parlare di Nicolò Zaniolo e della reazione del talento della Roma e della Nazionale alla seconda rottura del crociato in nove mesi, rimediata in Nations League contro l'Olanda, è Francesca Costa: la madre del giocatore giallorosso è intervenuta in diretta con Centro Suono Sport nel corso della trasmissione Te la do io Tokyo. La Costa ha spiegato che difficilmente sarà Villa Stuart la sede della nuova operazione: "Non credo, ma non per il professor Mariani, sia chiaro - le sue parole - è solo per una questione psicologica, vogliamo evitare di fargli rivivere lo stesso percorso".