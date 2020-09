Quarta vittoria in altrettante amichevoli per gli azzurri che, al San Paolo, superano 4-0 il Pescara. A segno 6 volte nei test contro L'Aquila e Teramo, Osimhen resta a secco ma non mancano le soluzioni a Gattuso. Zielinski la sblocca nel primo tempo, poi è Petagna a prendersi la scena: due assist per Ciciretti e Mertens oltre al poker finale. Koulibaly titolare, buone conferme per il Napoli prima della sfida di domenica a Lisbona

NAPOLI-PESCARA 4-0 24’ Zielinski, 70’ Ciciretti, 74’ Mertens, 92’ Petagna

NAPOLI (4-3-3): Meret (46’ Ospina); Di Lorenzo (46’ Hysaj), Rrahmani (46’ Maksimovic), Koulibaly (46’ Manolas), Ghoulam (46’ Mario Rui); Ruiz (56’ Ciciretti), Demme (67’ Palmiero), Zielinski (56’ Luperto); Politano (46’ Mertens), Osimhen (67’ Petagna), Lozano (46’ Insigne). All. Gattuso

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Ventola, Drudi, Scognamiglio, Masciangelo; Diambo, Busellato, Omeonga; Galano, Bocic, Belloni. All. Oddo

Prima la pioggia di gol contro Castel di Sangro e L’Aquila, poi il 4-0 rifilato al Teramo e infine un altro poker al Pescara. I quattro esami pre-campionato del Napoli recitano 29 gol realizzati e nessuno concesso, bilancio positivo per Gattuso che archivia con un’altra netta vittoria l’amichevole al San Paolo contro gli abruzzesi. Maglia da titolare per Koulibaly (chiacchierato sul mercato) e Osimhen, rimasto a secco nella sua prima uscita nello stadio di casa. Dopo i 6 centri regalati nei primi test, l’attaccante nigeriano concede un pomeriggio da protagonista all’esordiente Petagna: un gol e due assist per l’ex Spal, altro rinforzo di livello per gli azzurri che si avvicinano alla sfida di domenica a Lisbona contro lo Sporting.