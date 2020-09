E' nata alla Clinica Mater Dei di Roma la terzogenita dell'attaccante giallorosso e di sua moglie Amra. "Benvenuta al mondo nostro piccolo fiore", il messaggio di papà che partirà più tardi per Cagliari dove la Roma sarà impegnata in amichevole

Alle 18 Cagliari-Roma su Sky Sport Serie A, Dzeko ci sarà

Per via della bellissima notizia della nascita della sua bimba, Edin Dzeko non ha viaggiato con la Roma per Cagliari, dove i giallorossi saranno impegnati in un test amichevole contro il Cagliari. Raggiungerà i compagni più tardi, ma ci sarà.

Ora il futuro, su Dzeko c’è sempre la Juve

Si rafforza il legame dell’attaccante bosniaco con la Capitale: i tre figli di Amra ed Edin sono tutti nati a Roma. Ma su di lui è sempre importante l’interesse della Juventus. Senza sostituto, i giallorossi non lo lasciano partire e Milik, individuato come possibile nuovo numero 9, al momento sembra essere sempre più lontano.