Zaniolo: "So che sarà dura, ma conto già i giorni"

Il centrocampista della Roma dopo l'infortunio: "So che sarà dura, ma non mollo. Non ho mai pensato di smettere e sto già contando i giorni che mancano al ritorno in campo. Mi faccio forza, anche se a volte non riesco a trattenere il malumore"

Zaniolo raddoppia, ma di certo non molla. La posta in gioco sempre la stessa, ovvero un futuro a detta di tutti luminoso, ma che ancora una volta dovrà passare da un'operazione al crociato, la seconda in appena 9 mesi. A gennaio la rottura del legamento della gamba destra nella partita contro la Juventus, a inizio settembre quella del sinistro nella notte di Amsterdam, durante la sfida tra Olanda e Italia. Il morale non può essere dei migliori, ma il trequartista non vuole assolutamente mollare: "So già tutto quello che mi accadrà e so che sarà dura – le sue parole al Corriere dello Sport – Ma nello stesso tempo voglio credere che si tratti di un'altra esperienza formativa. Sto già facendo il conto alla rovescia, continuo a ricevere messaggi e questi mi stimolano parecchio, anche se non rispondo a tutti perché sarebbe impossibile. Ma sono cose che nel nostro lavoro possono accadere, voglio solo pensare a tornare a fare in fretta quel che amo. Non ho mai pensato di smettere, neppure nell'istante in cui ho capito cosa mi era capitato di nuovo. Mi faccio forza, anche se non sempre riesco a trattenere il malumore".