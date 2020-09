10/32

GIUSEPPE ROSSI, ALTRI STOP IN SPAGNA - Passato in prestito al Celta Vigo, Pepito subisce nuovamente la rottura del crociato in occasione del match contro l'Eibar. Ma nonostante questo non si è mai perso d'animo e ha sempre lottato per rialzarsi. È tornato in Serie A con la maglia del Genoa e oggi gioca per il Salt Lake