Un 5-0 da cui ripartire, verso il debutto in Serie A e con uno sguardo vigile al calciomercato. "Era la prima partita, sono soddisfatto perché ci siamo ritrovati con tutti i giocatori a disposizione solo giovedì. Quindi in due giorni dovevamo preparare la sfida e le nostre idee di gioco", le parole di Andrea Pirlo ai microfoni di Sky Sport al termine di Juventus-Novara. "Stiamo provando diverse soluzioni tattiche: nel primo tempo abbiamo giocato con una difesa a 4 che in fase di impostazione diventava a 3, mentre nella ripresa siamo rimasti con 3 centrali fissi e 3 centrocampisti davanti. Cambiamo molto anche per vedere i giocatori che abbiamo a disposizione. Abbiamo ancora una settimana per preparare la partita contro la Samp". La sensazione, in queste prime settimane di gestione Pirlo, è che nella Juve si sia riaccesa la scintilla. "Ma l'entusiasmo non deve essere attorno alla squadra: è la squadra che deve avere entusiasmo", puntualizza l'allenatore. "I ragazzi si stanno abituando al nuovo tipo di lavoro, si divertono e questa è la cosa più importante per poter ricominciare. Abbiamo davanti una lunga stagione. Avremo modo e tempo per poter lavorare tutti insieme".