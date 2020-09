Anche il Torino si avvicina a grandi passi alla prima giornata di campionato, in programma sul campo della Fiorentina il prossimo sabato (calcio d'inizio alle 18). Allenamento al Filadelfia per i granata, che non si fermano neanche di domenica. Giampaolo ha suddiviso l’organico in due gruppi, facendo svolgere a Belotti e compagni esercitazioni sulla parte atletica e poi un programma tecnico-tattico, mentre i portieri hanno lavorato con il preparatore Di Sarno. Da registrare però una nota stonata, ovvero l'infortunio di Ricardo Rodriguez. Lo svizzero, stando a quanto comunicato dal Toro sul proprio sito ufficiale, si è fermato per un evento traumatico con interessamento agli adduttori della coscia destra. Un problema fisico da valutare nei prossimi giorni.

Tutti negativi

Rodriguez, che nella scorsa stagione ha giocato 11 volte con la maglia del Milan, non scende in campo per una partita di Serie A dallo scorso 22 dicembre, dal pesante ko dei rossoneri a Bergamo contro l'Atalanta (5-0 il risultato finale). Il Torino di Giampaolo ha voluto puntare su di lui, portandolo in granata per una cifra pari a 3 milioni più bonus. Intanto, sempre nella giornata di domenica, terzo tampone per il gruppo squadra: in virtù del risultato negativo per tutti, finisce il ritiro. Il Torino riprenderà la preparazione martedì. In calendario una sessione pomeridiana.