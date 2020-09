Andrea Belotti è ormai capitano e leader del Torino , da cinque anni gioca nella squadra granata, che da tempo resiste ai tentativi dei grandi club europei di strappargli l'attaccante classe 1993. Nel 2017 ci provò concretamente il Milan, poi si è parlato anche di Atletico Madrid. Ora il Tottenham sta provando l'assalto ad Andrea Belotti, c'è stato un tentativo concreto per il centravanti della Nazionale. Gli Spurs, infatti, hanno presentato un'offerta ufficiale: prestito con diritto di riscatto per una cifra totale di 50 milioni di euro . Il Torino ha rifiutato, facendo sapere al club inglese di considerare solo offerte importanti ma a titolo definitivo .

I numeri di Belotti al Torino

leggi anche

Tutti gli acquisti ufficiali in Serie A

A meno che non arrivi una proposta irrinunciabile, quindi, il presidente Cairo vuole trattenere Andrea Belotti, rendendolo un punto fermo anche del nuovo Torino di Marco Giampaolo. D'altronde 'Il Gallo' è stato fondamentale negli ultimi anni, mantenendo standard altissimi. Nell'ultima stagione ha messo a segno 16 gol, in quella precedente 15 e nel 2017/2018 ne segnò 10, nonostante qualche problema fisico. Quella 2016/2017 fu la sua miglior stagione, con 26 reti. In precedenza 12 gol nel primo anno al Torino. Sono 92 le reti totali in cinque anni vissuti in granata, realizzati in 192 partite.