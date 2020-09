Ulivieri: "Pirlo non imiterà Conte"

Sarà la grande novità nella serie A che sta per iniziare. C'è molta curiosità di vedere all'opera la Juve di Andrea Pirlo , sull'idea di gioco che l'ex campione bianconero saprà dare alla sua squadra. Aspettando la prova del campo, il neo allenatore bianconero ne ha discusso a Coverciano durante la prova orale dell'esame Uefa Pro che lo abilita ad allenare ai massimi livelli. E' Renzo Ulivieri, relatore della sua tesi, in esclusiva a Sky Sport 24, a spiegare che tipo di 'studente' è stato l'attuale allenatore della Juventus e che impronta vorrà dare ai bianconeri : "E' stato molto bravo, sempre attento perché è appassionato. Tante volte chi è stato grande calciatore ha difficoltà, perché il difetto più grande è quello di considerare il gioco una cosa facile, perché per loro in campo lo era. Andrea ha capito quanto è difficile il passaggio da calciatore ad allenatore".

"La Juve di Pirlo giocherà così"

Sul tipo di calcio che Pirlo intende proporre con una costruzione a 3 e una fase difensiva a 4: "Ha una visione moderna e che guarda al futuro - spiega ancora Ulivieri - Prima parlavamo di squadre flessibili che cambiano di partita in partita o a partita in corso, Pirlo ci dice che la sua Juve cambierà atteggiamento e disposizione tra la fase di possesso e non possesso. E' qualcosa che viene già praticato anche se qualcuno è un pochino più rigido e restio a queste considerazioni". Pirlo ha sempre detto di ammirare Antonio Conte e di aver deciso di fare l'allenatore dopo una delle sue lezioni: "Andrea parla benissimo di Conte perché con lui si è trovato bene, perché quando gli arrivava la palla sapeva già dove passarla - prosegue Ulivieri -. Io non credo che Pirlo voglia imitarlo, ma credo voglia superare la codifica di certe situazioni e non limitarsi alla giocata immediata sulle punte". Quanto all'idea di modificare la linea difensiva (da 3 a 4 e viceversa) in fase di costruzione e in fase difensiva, Ulivieri ipotizza come questo avverrà: "Può darsi che faccia rientrare l'esterno opposto sulla linea dei tre per ricompattarsi a quattro, ma non sarà una cosa fissa - dice - Farà questo perché una squadra come la Juve sarà dominante in tante gare e la logica dell'esterno opposto sarà quella opportuna".