Dopo la prima giornata di prove finali che ha coinvolto anche Pirlo, si è concluso al Museo del Calcio il percorso formativo degli allievi iscritti al corso per allenatori Uefa Pro. Esami orali in mattinata per le singole materie (tecnica e tattica, comunicazione e psicologia, medicina e metodologia dell'allenamento), pomeriggio di discussione delle tesi per i corsisti davanti a Renzo Ulivieri. Presenti tra gli altri Toni e Thiago Motta, Chivu e Montero oltre a Patrizia Panico, Bonera e… Kallon! (Foto Figc)