La maglia numero 10 va al talentuoso centrocampista, tra le rivelazioni dello scorso campionato con 33 presenze e 3 reti alla prima stagione in Serie A. Giancarlo Antognoni l'aveva anticipato a Sky Sport: "Ti auguro di ripercorrere quello che ho fatto io con il numero 10 sulle spalle". Nuovi acquisti: Bonaventura sceglie la 5, il 34 per Amrabat COMMISSO: "SQUADRA FATTA. CHIESA RESTA? LO SPERO"

Gaetano Castrovilli sarà il numero 10 della Fiorentina 2020/21. A ufficializzare una notizia già nell'aria è stato lo stesso club viola, che ha comunicato la numerazione di maglia scelta dai giocatori a disposizione di Beppe Iachini per la nuova stagione. Tra le rivelazioni dello scorso campionato con 33 presenze e 3 reti alla prima annata in Serie A, prestazioni che gli hanno garantito anche l'esordio in Nazionale nello scorso novembre contro la Bosnia, il centrocampista cresciuto nelle giovanili del Bari lascia la numero 8 per vestire la maglia sinonimo di fantasia e qualità tecniche. Le stesse esibite nel video postato su Twitter dalla Fiorentina per ufficializzare la scelta: pochi secondi di palleggi, finte e giochi di prestigio con il pallone, che i tifosi viola aspettano di rivedere in campo anche quest'anno.

La previsione speciale di Antognoni leggi anche Castrovilli: "Sogno la carriera di Antognoni" Numero 10, lo stesso di Giancarlo Antognoni, club manager della Fiorentina che in passato aveva espresso il desiderio di vedere Castrovilli indossare la maglia avuta sulle spalle da simbolo viola. "Ti ho visto crescere, io ho passato tutta la mia carriera in viola e in azzurro e ti auguro di poter ripercorrere quello che ho fatto io con il numero 10 sulle spalle - aveva spiegato lo stesso Antognoni in un videomessaggio inviato a Sky Sport durante il lockdown - hai tutte le possibilità per una carriera molto brillante". Un auspicio che Castrovilli aveva accolto con il sorriso: "Un paragone bello e anche molto pesante. Antognoni è stato un giocatore fantastico, sono contento di averlo accanto a me al campo perché mi dà tanti consigli. La sua stima mi riempie di orgoglio". Oggi il desiderio di Antognoni diventa realtà.