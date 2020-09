L'ex centrocampista del Milan ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura in viola: "Appena mi è stata proposta la Fiorentina, ho detto subito di sì. Abbiamo un bel mix di giovani ed esperti, l'obiettivo è quello di provare a prenderci un posto in Europa". E sul nuovo compagno Ribery: "E' come Ibrahimovic, un campione che trasmette voglia e mentalità" CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE

Dopo sei anni al Milan, comincia una nuova avventura per Giacomo Bonaventura: la nuova vita calcistica del centrocampista si chiama Fiorentina e nella giornata di lunedì sono arrivati i suoi primi passi ufficiali in viola. Bonaventura si è presentato alla stampa, spiegando come non abbia avuto alcuna esitazione nello scegliere questa squadra: "Finito il campionato ho avuto un po' di richieste, ma ho preso tempo. Invece mentre ero in Nazionale mi è stata prospettata l'ipotesi di venire alla Fiorentina e ho detto subito di sì. Fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato e per me si tratta di una nuova sfida". E sugli obiettivi da raggiungere, Bonaventura ha le idee chiare: "Abbiamo un bel mix di giovani ed esperti, ci sono squadre più forti di noi ma ci siamo rinforzati. L'obiettivo è quello di provare a prenderci un posto in Europa".