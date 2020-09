"L’idea fondamentale del mio calcio è basata sulla volontà di un calcio propositivo, di possesso e di attacco. Vorrei giocare un calcio totale e collettivo, con 11 giocatori attivi in fase offensiva e difensiva. Manipolando spazi e tempi, abbiamo l’ambizione di comandare il gioco in ambedue le fasi" .

Si apre così la tesi appena discussa dall’allenatore della Juventus al corso Uefa Pro di Coverciano, intitolata Il calcio che vorrei. 30 pagine, dove in ordine sparso si legge anche:

Le squadre che lo hanno ispirato, sono citate chiaramente a pagina 4: il Barcellona di Cruijff e poi quello di Guardiola, l’Ajax di Van Gaal, il Milan di Ancelotti e la Juventus di Conte. Ciò che dovrà accadere alla Juventus di Pirlo, è scritto in quelle successive: il gioco andrà costruito da dietro senza forzare verticalizzazioni o lanci. Lo sviluppo offensivo dietro sarà d’attesa e di preparazione, davanti invece veloce e diretto verso la porta, dopo il passaggio chiave che libera un giocatore fra le linee. Fra i principi più importanti del calcio di possesso di Pirlo, meritano una citazione la creazione del rombo di palleggio intorno al portatore di palla e il rispetto delle posizioni nella struttura di gioco, aspettando che sia il pallone ad arrivare dal giocatore e non il contrario.

In fase offensiva, la Juventus di Pirlo non avrà un modulo fisso, ma almeno in partenza sarà un 325 o un 235. Attaccherà la linea avversaria con almeno 5 giocatori, che spesso potranno diventare 6 o 7. A pagina 18, ecco la carezza a Ronaldo e ai suoi fratelli: “Credo che negli ultimi 30 metri la creatività ed il talento individuale debbano farla da padrone, con i giocatori liberi di potersi esprimere cercando delle giocate decisive”.