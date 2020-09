Si avvicina una nuova stagione ricca di gol, Serie A che si è chiusa lo scorso agosto a causa dell'emergenza da Covid-19. Una sosta obbligatoria per squadre e giocatori, marcatori che tuttavia non erano mancati alla ripartenza: quali sono stati i migliori bomber dalla 27^ alla 38^ giornata (compresi i recuperi della 25^ a giugno)? In testa non c'è il capocannoniere al traguardo. Ecco la classifica post lockdown

CALCIOMERCATO, TUTTE LE TRATTATIVE LIVE