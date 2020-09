Nicolò Zaniolo è rientrato a Roma dopo l’intervento al crociato del ginocchio sinistro eseguito dal professor Fink nella clinica Gelenpukt di Innsbruck, in Austria. A testimoniarlo è lo stesso calciatore giallorosso che sul suo profilo Instagram ufficiale ha pubblicato una foto che lo ritrae in aereo con il tutore al ginocchio e la scritta "To Roma". Operazione (avvenuta lo scorso 13 settembre) perfettamente riuscita per Zaniolo che, senza in alcun modo affrettare i tempi, inizierà a seguire step dopo step il percorso di recupero per lui stabilito, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi di gioco per almeno sei mesi.