Verona-Roma, tutto quello che c'è da sapere

Le due squadre si affronteranno per la 59^ volta in Serie A, con i giallorossi in netto vantaggio nei precedenti: 30 vittorie contro le 9 dei veneti, con 19 pareggi. Occhi puntati su Pedro, sempre decisivo negli esordi in campionato LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 1^ GIORNATA

Verona e Roma si sono affrontate 58 volte in Serie A: il bilancio è nettamente in favore dei giallorossi con 30 vittorie a 9, 19 invece i pareggi. Inoltre sono rimasti imbattuti in tutte le ultime 17 sfide di Serie A contro i veneti (12 vittorie e cinque pareggi).

Curiosità

Sono cinque i precedenti tra Roma e Verona alla 1^ giornata di Serie A, tutti in casa dei veneti: quattro pareggi e un successo giallorosso. I gialloblù inoltre rimasti imbattuti in sei degli ultimi sette esordi stagionali in Serie A (una vittoria e 5 pareggi) - l’unica sconfitta nel parziale è un 1-3 contro il Napoli nel 2017. In più, per la sua quarta stagione consecutiva di Serie A, l’Hellas giocherà la prima giornata in casa. La Roma invece è rimasta imbattuta in tutti gli ultimi otto esordi stagionali di Serie A (5 vittorie e 3 pareggi), l’ultima sconfitta risale al 2011, in casa contro il Cagliari.

Quali giocatori possono essere protagonisti?

Escludendo i rigori, Faraoni è il difensore italiano che ha segnato più gol nella scorsa stagione di Serie A (cinque), incluso uno proprio al Bentegodi contro la Roma. Il nuovo acquisto giallorosso Pedro ha preso parte a otto gol negli ultimi otto esordi stagionali tra Liga e Premier League (cinque reti e tre assist). Con una rete, Henrikh Mkhitaryan diventerebbe il sesto giocatore a trovare almeno 10 gol in tre dei cinque principali campionati europei a partire dal 2013/14 (il suo esordio in Bundesliga).