Milik comincia a valutare la Roma: parti in attesa

Sono ore decisive per il futuro di Arkadiusz Milik e, di conseguenza, anche per quello di Edin Dzeko. Il polacco ha cominciato a valutare seriamente l’ipotesi del trasferimento alla Roma - che gli ha offerto 5 anni di contratto a 5 milioni di euro a stagione - e ne ha già cominciato a parlare con la famiglia, preparando quindi un eventuale addio al Napoli. L’attaccante non ha ancora preso una decisione definitiva, anche se tutte le parti coinvolte si augurano che possa accadere nel minor tempo possibile, specialmente perché al suo passaggio in giallorosso è legato l’approdo di Dzeko alla Juventus.