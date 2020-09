Torna la Serie A, le probabili: Dzeko in panchina

Tutte le ultime sulle probabili formazioni direttamente dagli inviati di Sky Sport. La prima Juve di Pirlo con la difesa a tre. Nella Roma, c'è Mkhitaryan titolare in attacco: Dzeko in panchina. Pioli non cambia rispetto all'Europa League. Gattuso e Fonseca col dubbio portiere. Mertens favorito nel tridente. Parma in ansia per Gervinho PARTE LA STAGIONE DI SUPERSCUDETTO: ISCRIVITI SUBITO PROBABILI FORMAZIONI PRIMA GIORNATA: I 'CAMPETTI'

Ci siamo! Oggi parte ufficialmente la nuova stagione di Serie A. Puntate la sveglia alle 18 perchè ci sarà Fiorentina-Torino con Giampaolo all'esordio sulla panchina granata. In serata invece la Roma di Fonseca va a far visita al Verona in uno dei pochi scontri possibili (al momento) tra due alleantori stranieri. Primo turno con sole 7 partite (niente esordio assoluto per lo Spezia in questo weekend). C'è tanto da scoprire e analizzare, a partire dalla Juventus di Pirlo. Bianconeri che hanno perso Alex Sandro e che devono fare a meno di altri elementi fondamentali. Cristiano Ronaldo cercherà il suo primo gol alla prima. Curiosamente nella scorsa stagione segnò sempre nelle giornate pari fino al 15mo turno. Immobile starà a guardare da casa mentre Ibrahimovic proverà a prendere per mano un Milan che punta a migliorare sensibilmente il piazzamento della scorsa stagione. La squadra degli inviati di Sky Sport è pronta a fornirci ogni dettaglio. Tifosi e fantallenatori attendono notizie che non tarderanno ad arrivare

Vediamo quindi la situazione squadra per squadra, ricordandovi di consultare anche la nostra pagina dei "Campetti" per avere un riassunto grafico di schieramenti, infortunati, indisponibili e squalificati.

FIORENTINA-TORINO, ore 18

Fiorentina, no Amrabat. Iachini gioca il Jack Iachini affronta i granata con un 3-5-2 che dovrebbe vedere, davanti a Dragowski, una difesa composta da Milenkovic, Pezzella e Caceres. Difficile ipotizzare l'impiego dal 1' dell'ultimo arrivato, Borja Valero, mentre tutto lascia pensare a un debutto in viola da titolare per Jack Bonaventura. Pulgar ha fatto differenziato quindi spazio a Duncan. Biraghi si è allenato col gruppo, ballottaggio con Lirola. Attacco con favorita la coppia Kouamè-Ribery con Chiesa esterno di centrocampo.

Torino, Berenguer in pole. Dentro i nuovi Prima gara per Giampaolo sulla panchina di un Torino che dietro torna con la linea a quattro. Nuovi volti sulla sinistra ma Rodriguez è indisponibile. Tocca allora a Murru. L'altro neo acquisto subito titolare è Linetty. Sulla trequarti invece c'è Berenguer in pole su Simone Verdi. Pochi dubbi là davanti. Belotti sarà affiancato da Simone Zaza. In difesa ci sarà, tra gli altri, Izzo che però potrebbe essere schierato sia come centrale che come esterno destro. Resta forse questo l'unico dubbio di formazione di Giampaolo.



VERONA-ROMA, ore 20.45

Verona, un po' di assenze per Juric Curioso accoppiamento alla prima giornata se letto in ottica mercato. Il Verona ha mandato a Roma Kumbulla e ha preso Cetin. Subito quindi due ex l'uno di fronte all'altro? Se Cetin possiamo metterlo in formazione titolare, lo stesso, come vedremo, non si può dire per Kumbulla. Anche Rrahmani è partito e in mezzo c'è ballottaggio tra Empereur e Dawidowicz. Sulla sinistra mancherà Lazovic, assenza non da poco per le geometrie gialloblù. In mediana pronto all'esordio con la sua nuova squadra Tamaze. Riferimento offensivo il 'solito' Di Carmine.



Roma, Dzeko convocato ma "Miky" titolare Come anticipato, l'ultimo arrivato in casa Roma non è dato in formazione titolare. Kumbulla spera quindi di essere usato a gara in corso. Centrale di difesa dovrebbe essere Cristante con Karsdorp sulla corsia destra e Spinazzola su quella opposta. Dzeko rientra nella lista dei convocati ma è al centro di roventi e fretetiche trattative di mercato con Fonseca che probabilmente avanzera il raggio d'azione di Mkhitaryan. Alle sue spalle, nel 3-4-2-1 giallorosso ecco Carles Perez e Pellegrini. Dubbio portirere: le ultime da Trigoria danno Mirante favorito su Pau Lopez.

PARMA-NAPOLI, domenica ore 12.30

Parma, Kurtic squalificato. Gervinho affaticato Il suo Lecce è retrocesso ma Fabio Liverani resta in A, ereditando una squadra che non può più contare su Kulusevski. Primo impegno non certo facile viste le ambizioni dell'avversario di turno. A complicare le cose ci sarà anche l'assenza per squalifica di Kurtic, pedina fondamentale nello scacchiere ducale. Altra brutta notizia: Gervinho non è in perfette condizioni ed è in dubbio. Pezzella sostituirà l'indisponibile Gagliolo. Davanti Cornelius se la gioca con Inglese. Karamoh è pronto nel caso Gervinho non dovesse farcela.

Napoli, tutti a disposizione. Rebus Osimhen-Mertens Nessuna defezione per Gattuso che ha infermeria vuota e zero squalificati. Il tecnico quindi può scegliere tra varie opzioni a partire dalla porta dove il ballottaggio Ospina-Meret caratterizza anche questo inizio di campionato. A sinistra Mario Rui va verso il recupero. In mediana Demme favorito su Lobotka mentre il punto di domanda vero è in attacco. Si pensa al tridente leggero con Politano-Mertens-Insigne ma occhio perchè Osimhen non è completamente tagliato fuori dai giochi. In difesa Rrahmani va verso la panchina.

GENOA-CROTONE, domenica ore 15.00

Genoa, Maran a 3 con coppia Zajc-Pandev?

Quella di Maran è tra le squadre più attive sul fronte degli acquisti: soltanto nella giornata di mercoledì il club ligure ha ufficializzato Zajc, Goldaniga, Asoro, Melegoni e Badelj, che si sono aggiunti a Czyborra. Zappacosta è praticamente un nuovo rinforzo e la società ha annunciato altri arrivi. Il nuovo tecnico potrebbe proseguire con la tradizionale difesa a tre con Ghiglione e Criscito esterni di centrocampo. In attacco Pandev è praticamente sicuro del posto. Al suo fianco, o leggermente dietro in caso di 3-5-1-1 ci sarà Zajc mentre Badelj lotta per una maglia da titolare in mezzo ma la concorrenza è tanta. Squalificati Masiello e Cassata.



Crotone, dubbi solo a centrocampo Nuova avventura in A per il Crotone che partirà senza Benali che, al pari di Cuomo e Gigliotti, è ai box per infortunio. Il 3-5-2 di Giovanni Stroppa ha solo qualche dubbio in mediana. Davanti infatti praticamente certa la presenza della coppia Simy-Messias. In difesa pronto Magallan mentre in mezzo Henrique se la gioca con Vulic che però insidia anche l'altro interno ovvero Zanellato. E non è da escludere che possano giocare tutti e tre con Cigarini sacrificato.



SASSUOLO-CAGLIARI, domenica ore 18.00

Sassuolo, squalificato Peluso. Rogerio c'è De Zerbi ha recuperato Berardi, che aveva accusato un problema al polpaccio. Assieme a lui ci saranno Djuricic e Haraslin a supporto dell'unica punta Caputo. In mezzo al campo Locatelli dovrebbe farcela, affiancato da Obiang. Nella difesa a 4 Rogerio si prende la corsia sinistra, a destra ballottaggio Toljan-Muldur con il secondo favorito. Chiriches in pole per un posto da centrale. Squalificato Peluso, assenti Magnanelli e Boga (risultato positivo al Covid-19).

Cagliari: out Pereiro, Ceppitelli e Cerri Definito l'acquisto di Tripaldelli proprio dal Sassuolo, Di Francesco può disporre anche degli altri nuovi acquisti Zappa, Marin e Sottil. Il centrocampista romeno e l'ex viola sono seriamente candidati a un posto da titolari. Il centrocampo dovrebbe essere completato da Rog e Nandez, mentre il tridente offensivo vedrà le certezze Joao Pedro e Simeone. Ceppitelli reduce da positività al coronavirus, in difesa potrebbe toccare a Walukiewicz.

JUVENTUS-SAMPDORIA, domenica ore 20.45

Juve, Alex Sandro ko Pirlo perde subito Alex Sandro, fermatosi alla vigilia per un problema muscolare alla coscia destra. Si teme uno stiramento, esami previsti nelle prossime ore. Salterà non solo la Samp, ma anche Roma e Napoli Al suo posto dovrebbe esserci Luca Pellegrini, rientrato dal prestito al Cagliari. Kulusevski è pronto alla sua prima partita in A con la maglia della Juve. Lo svedese, reduce da una splendida annata con il Parma, lo farà da titolare affiancando in attacco Ronaldo. Arthur è in ballottaggio con Ramsey in una mediana completata da Bentancur e Rabiot. In difesa le certezze sono Bonucci e Chiellini. Indisponibili Dybala, De Ligt e Bernardeschi. Samp, Gabbiadini out Ranieri affronterà Pirlo schierando il consueto 4-4-2: davanti ad Audero dovrebbero trovare posto dal 1' Bereszynski, Yoshida e Augello. C'è un ballottaggio Tonelli-Colley. Quasi certi di una maglia da titolare Thorsby ed Ekdal, in un centrocampo completato da Depaoli e Jankto. Per quanto riguarda l'attacco, Gabbiadini è indisponibile quindi si va verso il tandem Quagliarella-Bonazzoli, con Ramirez in panchina. Non ci saranno volti nuovi, se non consideriamo Verre, rientrato dalla stagione in prestito al Verona.