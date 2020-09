Si apre con una vittoria la stagione della Fiorentina. "E con il gol di Castrovilli: resterà con noi, aveva detto che doveva segnare e così è stato", è raggiante Rocco Commisso ai microfoni di Sky Sport, al termine dell'1-0 sul Torino. "Questa è la millesima partita vinta al Franchi dalla Fiorentina. Mi hanno aspettato dall’America per vincerla". La viola davvero tra le prime sette? "Ho detto che questa squadra è più forte di quella dell’anno scorso: dobbiamo migliorare il decimo posto. Mercato? Lasciateci lavorare", continua il presidente. "La nostra rosa è completa, non c'è bisogno di un centravanti. Se ci sarà l'opportunità di prendere altri giocatori li prenderemo. Ma sono contento di come abbiamo lavorato finora".

"Bene Biraghi, Duncan e Milenkovic"

Inevitabile la domanda sul futuro di Chiesa, ma Commisso la dribbla così: "Perché non parliamo della partita? Perché non guardiamo chi è entrato quest'anno? Abbiamo cinque giocatori con tanti gol nelle corde. Nessuno di loro oggi l'ha fatto, ci ha pensato Castrovilli. E ci mancavano pure Pezzella, Amrabat: Sirigu ha fatto una grandissima partita, avremmo meritato di vincere più di 1-0. Mi sono molto piaciuti Biraghi, Duncan e Milenkovic. Siamo partiti bene, abbiamo difeso con ordine e i nuovi acquisti hanno alzato la qualità del nostro centrocampo". Avanti tutta con Iachini al timone, dunque: "L'allenatore ha la mia fiducia", assicura Commisso. "Quando qualcuno fa bene bisogna riconoscere il suo lavoro: finora alla Fiorentina ha una media di 58 punti e quest’anno deve fare ancora meglio. Ma intanto sono contento di non aver aspettato di nuovo quattro mesi per trovare la prima vittoria al Franchi".