L'allenatore dei calabresi alla vigilia della trasferta sul campo del Genoa: "Siamo in ritardo di condizione ma dobbiamo avere la voglia di andarcela a giocare per vincere ovunque. Maran? Lo conosco bene, l'ho avuto come collaboratore di Sonetti quando vincemmo il campionato a Brescia nel 2000". Formazione: out Benali, Vulic, Rojas, Cuomo e Gigliotti

"Siamo in ritardo di condizione. Lo eravamo una settimana fa e lo siamo anche ora. Non poter giocare amichevoli è stato penalizzante. Cercheremo di fare il massimo con quelle che sono attualmente le nostre forze". Giovanni Stroppa presenta così la trasferta sul campo del Genoa, che coinciderà con il ritorno del Crotone in Serie A. Di fronte ci sarà "un'incognita, anche loro sono in fase di costruzione - spiega l'allenatore - ma hanno l'intelaiatura dell'anno scorso ed è una squadra abituata a fare un certo tipo di partita".

"Voglia di vincere ovunque" Per l'allenatore dei calabresi si tratterà del ritorno in A dopo l'esperienza di Pescara nella stagione 2012/13: "Sono molto contento, sono tornato grazie all'ambiente in cui mi trovo. Grazie allo staff, ai calciatori che ho allenato, alla società che mi ha permesso di lavorare al meglio". La stagione 2020/21 inizia dopo una preparazione estiva più breve del solito: "Forse ci voleva un mese in più per tutti per mettere insieme la squadra. Mi piacerebbe iniziare con il piede giusto, l'unico mio pensiero è trasmettere la voglia di andarcela a giocare per vincere ovunque".

"Conosco Maran da 20 anni" Di fronte (fischio d'inizio domenica 20 settembre alle 15) ci sarà Rolando Maran, collega che Stroppa conosce da 20 anni: "Maran l'ho avuto come collaboratore di Sonetti quando vincemmo il campionato a Brescia nel 2000. Lo conosco molto bene". Lo spirito, secondo l'allenatore del Crotone, sarà fondamentale: "Noi abbiamo entusiasmo e voglia, da questo punto di vista siamo pronti".