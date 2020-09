11/11 ©LaPresse

CRISTIANO RONALDO (Juventus) - SCONSIGLIATO - Partiamo col botto? Ecco il super rischio di giornata e il motivo è...scaramantico. Da quando è in Italia CR7 non ha mai segnato alla prima di campionato. Per chi crede nel 'non c'è due senza tre' ecco spiegato la 'panca' del portoghese. L'anno scorso, giusto per rincarare la dose, Ronaldo segnò solo in giornate pari (2a, 4a, 6a, etc). La 'maledizione' finì solo al 15mo turno