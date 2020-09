Due nuove rinforzi per aumentare ancora maggiormente il livello qualitativo della rosa a disposizione di Maran. Manca ancora l’ufficialità dell’accordo, ma Davide Zappacosta – arrivato in prestito secco dal Chelsea – e Marko Pjaca, esterno offensivo croato ex Juve, sono da considerarsi a tutti gli effetti due nuovi giocatori del Genoa. La conferma arriva dal direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano che ha parlato anche di mercato nella conferenza che precede l’inizio della stagione: “Zappacosta e Pjaca sono già qui, stanno completando le visite mediche. Cercheremo di fare il prima possibile perché Zappacosta è un trasferimento internazionale. Loro hanno già firmato, aspettiamo solo le visite. Io credo in loro e speriamo vada come deve andare”. Il ds rossoblù ha svelato un retroscena in merito a Pjaca: "Il suo entusiasmo è alto, aveva altre possibilità ma ha scelto Genoa. L’ho stalkerizzato insieme a Perin e Badelj, l’ho fatto chiamare anche da Kulusevski e altri suoi compagni di squadra per farlo venire qui. Arriva in prestito secco, il ragazzo voleva così perché vuole tornare ad alti livelli. Era difficile fare un riscatto così importante".