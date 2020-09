"Gli anni più belli": la copertina di Sky Sport

La copertina di Sky Sport per la ripartenza della Serie A rende omaggio alla voce di Claudio Baglioni: "Gli anni più belli" diventa un viaggio nella storia degli ultimi 40 della serie A. Il brano sarà contenuto nel nuovo disco di inediti di Baglioni, in uscita il prossimo 4 dicembre. VIDEO

La nuova stagione della serie A riparte con la voce e le note di Claudio Baglioni. E’ infatti il suo brano “Gli anni più belli” ad accompagnare il viaggio nella storia degli ultimi 40 anni della serie A, ispirato all’omonimo film di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, in questi giorni in programmazione per gli abbonati Sky su Sky Cinema e anche On Demand.

Il brano fa parte della colonna sonora del film, e sarà contenuto nel nuovo disco di inediti di Claudio Baglioni, che nei giorni scorsi ne ha annunciato l’uscita per il prossimo 4 dicembre.

La scena del brindisi, che ricorre nella giovinezza e nella maturità dei protagonisti, “alle cose che ci fanno stare bene”, nella clip diventa anche un atto d’amore per il calcio e per la serie A, vissuto con gli occhi di ragazzi che restano tali grazie alla passione per il pallone, parte della storia e delle vicende personali di milioni di italiani: “Per i tuoi colori, per i tuoi campioni, per la tua passione”.