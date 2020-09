Juve-Sampdoria, dove vedere la partita in tv

Il cammino di Juve e Samp nella Serie A 2020/21 parte dall'Allianz Stadium: c'è Claudio Ranieri come avversario di Andrea Pirlo, alla prima da allenatore in gare ufficiali. Fischio d'inizio alle 20:45, diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e fibra) e Sky Sport 251 (satellite e fibra)

Meno di due mesi fa, il 26 luglio, la Juventus festeggiava la vittoria dello scudetto superando per 2-0 la Sampdoria allo Stadium. Oggi le due squadre si ritrovano da avversarie per inaugurare il loro cammino nella Serie A 2020/21: sulla panchina bianconera non c'è più Maurizio Sarri, sostituito da Andrea Pirlo che esordirà da allenatore in gare ufficiali contro Claudio Ranieri, confermato alla guida della Samp. Sarà la sfida numero 125 nella storia dei due club: bilancio favorevole ai bianconeri con 61 vittorie, contro 37 pareggi e 26 successi blucerchiati. Curiosità: la Juve ha vinto tutte le ultime cinque gare interne giocate contro i blucerchiati, segnando sempre almeno due gol, ed è la squadra che in percentuale ha ottenuto più successi all'esordio stagionale in Serie A: il 66%, con 57 vittorie su 87 partite.