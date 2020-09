Pioli: "Partire bene per non rincorrere sempre"

Chiede continuità, Stefano Pioli, per cominciare al meglio il campionato dopo la vittoria nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers. Il suo Milan affronterà il Bologna alla prima giornata di Serie A. “Sarà un’altra partita rispetto all’ultimo campionato. Noi, come loro, avremo il massimo delle motivazioni” ha spiegato l’allenatore in conferenza stampa.

Da cosa dipende la crescita di Calhanoglu?

"Le prestazioni dipendono dalla qualità dei giocatori. Sa stare bene in campo, la sua collaborazione con Ibrahimovic in campo è importante. È un calciatore generoso, ha tutto per far bene e continuare ad essere un riferimento per la squadra".

C’era preoccupazione prima della sfida con lo Shamrock Rovers.

"Inizialmente sono sempre combattuto, so di aver preparato bene la squadra ma le partite sono imprevedibili. Non ho dubbi sui giocatori che alleno, abbiamo un’identità e un modulo che piace ai ragazzi, ma le certezze devono essere ribadite. Siamo convinti delle nostre qualità ma rispettando sempre gli avversari".

Il Milan può alzare l’asticella?

"Siamo privilegiati ad avere certe pressioni, il nostro obiettivo ora è migliorare la scorsa stagione, senza pensare alle griglie. Dobbiamo essere ambiziosi e pensare a crescere, siamo una squadra molto giovane e che può migliorare".

Che sensazioni le hanno dato i nuovi arrivi?

"L’inserimento è stato agevolato da un gruppo affiatato, che sa lavorare bene e sacrificarsi. Tatarusanu ha grande esperienza, Tonali e Diaz sono giocatori di assoluto talento. Ci saranno utili fin da subito. Li vedo già ben inseriti e spero di dar loro quanto prima più minutaggio".

Come sarà la stagione di Rebic?



"È importantissimo per noi, ha qualità e forza fisica. Completa il reparto, ha sofferto di non aver giocato in Europa (era squalificato, ndr), ma è pronto a dare supporto alla squadra".