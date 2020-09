Milan-Bologna, tutto quello che c'è da sapere

Quali sono i precedenti tra le due squadre?

Milan e Bologna si sono già affrontate 144 volte nella storia, con i rossoneri in vantaggio nei precedenti con 68 successi, 38 pareggi e 38 sconfitte. Bilancio ancor più positivo se consideriamo le gare giocate in casa: 42 vittorie, 17 pareggi e 13 successi rossoblù. Il Milan ha vinto le ultime quattro gare giocate a San Siro contro il Bologna, solo con il Cagliari ha una striscia attualmente ancora aperta più lunga (15).

Curiosità

Nelle ultime due stagioni il Milan ha sempre perso all'esordio in campionato: 1-0 l'anno scorso contro l'Udinese e 3-2 due anni fa a Napoli. Non è mai successo che i rossoneri hanno perso per tre volte consecutive alla prima giornata. Il Bologna, invece, ha vinto solo una volta negli ultimi 10 anni all'esordio in campionato: 1-0 contro il Crotone nel 2016, per il resto 4 pareggi e 5 sconfitte. Il Milan viene da una striscia di 12 gare positive a conclusione dell'ultima stagione, i rossoneri non arrivano a 13 da aprile del 2013 (in quel caso la striscia si estese fino a 14).