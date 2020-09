Parma-Napoli, dove vedere la partita in tv

Parma e Napoli si sfidano al Tardini: tutte le informazioni su come vedere la partita in tv

Prima giornata di campionato, il Napoli di Gattuso fa il suo esordio allo stadio Tardini di Parma contro il nuovo Parma di Fabio Liverani. L'allenatore è la grande novità della squadra gialloblù per questa stagione 2020/2021. Gli azzurri, invece, hanno cambiato qualcosa in più nella rosa, avendo già perso Allan e Callejon rispetto all'ultimo campionato. Grande attesa per Osimhen, uno dei volti nuovi del Napoli, al pari di Petagna e Rrahmani.