La squadra di De Zerbi ospita il Cagliari per proseguire il percorso di crescita mostrato nella passata stagione. Esordio sulla panchina rossoblu per l'ex neroverde Eusebio Di Francesco. Il Sassuolo recupera Locatelli, Toljan vince il ballottaggio con Muldur. Sardi in campo con il giovane Caligara e il neo acquisto Marin. Diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251 alle 18. Disponibile su Sky Go, anche in HD