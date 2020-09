Pioli: "Difesa corta, proveremo a intervenire"

L'allenatore commenta il successo del Milan sul Bologna ma non abbassa la guardia: "Commettiamo ancora qualche errore e dobbiamo migliorarci per fare meglio dello scorso anno". Poi le lodi alla squadra: "Ha personalità, sa stare in campo e sa sacrificarsi". Il mercato: "La società si è detta disponibile a migliorare la rosa, siamo un po' tirati in difesa"

C'è grande serenità e molta consapevolezza nelle parole di Stefano Pioli che commenta il successo del Milan contro il Bologna: "A me non stupisce il fatto che i miei giocatori stiano bene fisicamente - spiega - Quando stai bene le gambe vanno di conseguenza, la cosa importante è che sappiamo stare bene in campo, abbiamo personalità, non era una gara semplice contro un Bologna aggressivo. Fino al 2-0 abbiamo giocato una gara seria, senza subire niente, poi facciamo qualche errore e dobbiamo migliorare qualcosa". Non ci sono più aggettivi per definire Zlatan Ibrahimovic: "Ibra? Quando funziona la squadra i singoli si esaltano e noi abbiamo individualità di grande livello, poi Zlatan è un campione e lo conferma ogni volta. La squadra ha fiducia, sa giocare anche nelle difficoltà, sa sacrificarsi. Poi le qualità tecniche ci sono e sono contento che noi riusciamo a sfruttarle".