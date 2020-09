Ammenda di 5 mila euro per l'allenatore del Verona Ivan Juric, che secondo il giudice sportivo ha diretto il suo Verona nel match con la Roma dalla tribuna pur essendo squalificato. Stop di un turno per Djiks del Bologna, espulso nel match con il Milan

Ivan Juric sanzionato con un'ammenda di 5 mila euro. È questa la decisione del giudice sportivo dopo la prima giornata di Serie A. L'allenatore del Verona, in tribuna contro la Roma per squalifica, avrebbe diretto la sua squadra quasi come se fosse stato a bordo campo, approfittando dell'ambiente silenzioso per la mancanza di spettatori. Tale comportamento è costato all'allenatore una ammenda di cinquemila euro. "In violazione dell'art 21 comma 9 CGS, in più occasioni durante l'incontro - scrive il giudice Gerardo Mastrandrea - l'allenatore ha impartito disposizioni alla propria squadra nonostante fosse soggetto a provvedimento di squalifica; infrazione rilevata dal collaboratore della Procura Federale".