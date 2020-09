La Juventus continua la preparazione della sfida in programma all'Olimpico, domenica sera contro la Roma: buone notizie arrivano da Dybala, che questa mattina ha svolto tutto l'allenamento con il gruppo e farà parte dei convocati. Lavoro individuale per Morata

La Juventus riabbraccia Paulo Dybala. L'attaccante argentino, che aveva saltato la prima di Pirlo in Serie A, ha svolto l'intero allenamento insieme ai compagni e sarà convocato per la trasferta di Roma (anche se all'Olimpico non lo vedremo tra i titolari).

Joya Dybala, superato il problema muscolare

Infortunato nel finale della scorsa stagione, nella sfida contro il Lione in Champions, la Joya sta meglio: ha partecipato alle esercitazioni tattiche di questa mattina alla Continassa e alla partitella finale, dimostrando di avere superato il problema muscolare che lo aveva fermato. Per Ronaldo e compagni domani è in programma un'altra seduta mattutina.